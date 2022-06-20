Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Командированным в Донбасс будут платить зарплату в двойном размере

Евгений Белоусов
В мире
Командированным в Донбасс будут платить зарплату в двойном размере
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Сотрудники государственных организаций, командированные на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), будут получать во время командировок двойную зарплату. Соответствующее постановление было опубликовано в понедельник, 20 июня, на портале правовой информации.

— Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата выплачивается в рублях в двукратном размере, — говорится в документе.

Данное решение касается тех граждан, которые занимают в федеральных органах должности, не отнесенные к государственной службе. Удвоенную зарплату за командировки в Донбасс также получат работники организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти.

Данное постановление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Финансовое обеспечение данного постановления осуществляется за счет федерального бюджета.

О помощи, которую оказывают россияне жителям разрушенных городов Донбасса, «Вечерней Москве» рассказала начальник Центра общественных связей МЧС Луганской народной республики, старший лейтенант службы гражданской защиты Ольга Миронова.

Недавно дети из Мариуполя, которые проходят лечение и социально-психологическую реабилитацию в подмосковном детском санатории «Поляны», побывали на автобусной экскурсии по столице.

Зарплаты Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте