Командированным в Донбасс будут платить зарплату в двойном размере

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Сотрудники государственных организаций, командированные на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), будут получать во время командировок двойную зарплату. Соответствующее постановление было опубликовано в понедельник, 20 июня, на портале правовой информации.

— Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата выплачивается в рублях в двукратном размере, — говорится в документе.

Данное решение касается тех граждан, которые занимают в федеральных органах должности, не отнесенные к государственной службе. Удвоенную зарплату за командировки в Донбасс также получат работники организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти.

Данное постановление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Финансовое обеспечение данного постановления осуществляется за счет федерального бюджета.

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