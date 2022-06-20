NYT: США перешли черту в противостоянии с Россией на Украине

Фото: МИД РФ

Поведение США на Украине все меньше похоже на оказание помощи и все сильнее напоминает действия Америки в Йемене. Такое мнение в понедельник, 20 июня, высказал научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для газеты The New York Times.

— Мы пересекли черту в Йемене. А то, что мы делали в Йемене, очень похоже на то, что мы делаем на Украине, — заметил он.

По мнению Кристиана, поддержка Киева со стороны Вашингтона перешла все мыслимые границы. Чрезмерные суммы, выплачиваемые Украине, вооружение и ракетные установки, способные наносить удары по территории России, — все это показывает небывалую вовлеченность Белого дома.

Научный сотрудник Defense Priorities также напомнил о передаче киевскому генштабу развединформации, передает РИА Новости.

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что все поставляемое странами Запада на Украину оружие будет либо уничтожено, либо захвачено.

В пятницу, 17 июня, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на территории Украины может привести к третьей мировой войне из-за действий Соединенных Штатов, передавших Киеву вооружения на миллиарды долларов. Он подчеркнул, что при этом союзники Штатов оказывают помощь Киеву в значительно меньшем размере.