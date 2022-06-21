Путин поручил рассмотреть вопрос досрочной пенсии многодетным отцам

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения пенсии многодетным отцам до 1 октября. Соответствующее распоряжение главы государства было опубликовано в понедельник, 20 июня, на официальном сайте Кремля.

— Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам, — говорится в документе.

Согласно тексту документа, поручение президента должно быть исполнено до октября этого года.

Также глава государства поручил правительству постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми. Он отметил, что меры должны носить радикальный характер, потому что страна сталкивается с чрезвычайным демографическим взрывом.

Путин поручил региональным органам исполнительной власти проработать возможность предоставления многодетным семьям компенсаций за платное обучение детей в колледжах, а также механизм возможности возмещения до половины стоимости путевок в лагеря детям из многодетных семей.