Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Путин поручил рассмотреть вопрос досрочной пенсии многодетным отцам

Лейла Алиева
Общество
Путин поручил рассмотреть вопрос досрочной пенсии многодетным отцам
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения пенсии многодетным отцам до 1 октября. Соответствующее распоряжение главы государства было опубликовано в понедельник, 20 июня, на официальном сайте Кремля.

— Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам, — говорится в документе.

Согласно тексту документа, поручение президента должно быть исполнено до октября этого года.

Также глава государства поручил правительству постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми. Он отметил, что меры должны носить радикальный характер, потому что страна сталкивается с чрезвычайным демографическим взрывом.

Путин поручил региональным органам исполнительной власти проработать возможность предоставления многодетным семьям компенсаций за платное обучение детей в колледжах, а также механизм возможности возмещения до половины стоимости путевок в лагеря детям из многодетных семей.

Родители Дети Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте