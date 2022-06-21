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СМИ: В России определили механизм отрицательных ставок по валюте для бизнеса

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Финансы
СМИ: В России определили механизм отрицательных ставок по валюте для бизнеса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российские банки смогут фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для юридических лиц по особым правилам. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Уточняется, что подлинность документа подтвердил источник, которые принимает участие в обсуждении. Представитель ЦБ добавил, что в случае принятия поправок, они вступят в силу через десять дней после официальный публикации.

— Изменения в законодательство направлены на постепенную девалютизацию российской экономики. При этом положения закона будут распространяться также на правоотношения, возникшие из договоров депозита юридического лица в иностранной валюте, заключенных до вступления закона в силу, — передает слова источника РБК.

Президент России Владимир Путин сообщил, что в России удалось взять под контроль ситуацию, связанную с ростом инфляции. Также он предложил своевременно анализировать ситуацию и принимать своевременные решения и призвал поддержать динамику потребительского спроса и обеспечить рост доходов граждан.

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