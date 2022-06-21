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Российские телевещание наладили на всей территории Херсонской области

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские телевещание наладили на всей территории Херсонской области
Фото: pexels.com / Erik Mclean

В Херсонской области на последней из семи телевышек российские военные связисты подключили и перенастроили вещание российских телеканалов. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Специалистами подразделений связи Вооруженных Сил Российской Федерации была подключена и перенастроена на вещание российских телевизионных каналов последняя из семи телевизионных вышек в Херсонской области, — отмечается в сообщении.

Благодаря этому по всей территории области теперь транслируется 24 российских телеканала, среди которых Первый канал, «Россия», НТВ, РЕН-ТВ, Пятый канал, ОТР, ТВЦ, СТС, «Звезда», «Мир» и другие каналы, передает РИА Новости.

Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью. Однако конкретные сроки пока неизвестны. При этом в регионе уже ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия, запускаются предприятия и банковская система, а также начата выплата зарплат, социальных пособий и пенсий в рублях.

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