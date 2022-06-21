Диетолог перечислила полезный состав смузи

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Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что нельзя добавлять в смузи, а какие ингредиенты будут полезны.

— Хорошо, если в состав смузи войдут овощи, фрукты, ягоды, цельные злаки, немного орехов, молочные или кисломолочные продукты пониженной жирности. Так вы обогатите свой рацион витаминами, минералами, пищевыми волокнами и полноценным по аминокислотному составу, хорошо усвояемым белком, — рассказал она.

Специалист подчеркнула, что в напиток лучше не добавлять сахар и сахаросодержащие продукты. Преимуществом смузи перед перед свежевыжатыми соками является то, что пищевые волокна, входящие в состав овощей и фруктов, не удаляются в результате отжима.

При этом при измельчении все же теряют витамины, поэтому диетолог рекомендует отдавать предпочтение свежим фруктам, не подвергая их никакой технической обработке, пишет РИА Новости.

врач-диетолог Елена Соломатина назвала летние продукты, из-за которых можно незаметно набрать вес. Так, арбуз обладает очень высоким гликемическим индексом. Глюкоза, которая поступает в организм, начнет перерабатываться в жир и оседать на боках, если поедать арбуз в больших количествах и не прибегать к физическим упражнениям.