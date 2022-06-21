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Москвичам рассказали об итогах конкурса проектов «Бюджет для граждан»

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали об итогах конкурса проектов «Бюджет для граждан»
Фото: Pexels

В столице подведены итоги ежегодного городского конкурса проектов «Бюджет для граждан», целью которого является повышение уровня финансовой грамотности жителей. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Члены жюри обращали внимание на достоверность и полноту представленной в работе информации, ее актуальность, глубину проработки идеи, оригинальный подход к визуализации, использование графики и анимации. Многие работы завоевали первые места за счет полученных дополнительных баллов, которые начислялись за практическую значимость разработанного проекта, в том числе возможность его использования в образовательных мероприятиях, — рассказала министр правительства Москвы, руководителя столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Так, в большинстве своем конкурс пользуется популярностью среди школьников и студентов — они подали 80 процентов от всех конкурсных проектов. В 2022 году оргкомитет получил 114 заявок, 15 из них подготовили юридические лица.

Наибольшее количество заявок было отмечено в номинациях «Бюджет: просто о сложном», «Бюджет в стихах», «Бюджет для граждан в картинках» и «Викторины об истории российских финансов», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, столичный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП «Экотехпром» объявил конкурс экологического плаката «Москва — чистый город». Участие в конкурсе могут принять как профессиональные, так и начинающие дизайнеры, художники, а также все творческие москвичи в возрасте от 14 лет.

Конкурсы Москва Финансовая грамотность
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