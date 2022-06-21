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Десять зон отдыха у воды откроют в Подмосковье на этой неделе

Араз Салехов
Общество
Десять зон отдыха у воды откроют в Подмосковье на этой неделе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На территории Московской области до конца этой недели планируется открытие десяти зон отдыха у воды. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Так, открытие пляжей произойдет на Черноголовском пруду (Богородский округ), на Инженерном пруду (Дмитровский округ), в парке семейного отдыха (Дубна), на берегу реки Истры (Истра), в Сестрорецком парке (Клин), на реке Баньке (Красногорск), на Кореневском карьере (Люберцы), на Белопесоцком карьере (Ступино), в парке Победы (Талдомский округ), на озере Большом (Фрязино). В общей сложности для жителей региона подготовлено 212 зон отдыха у воды в этом сезоне

На новых пляжах Подмосковья будет белый песок, для посетителей подготовят зоны для волейбола, душевые и кабины для переодевания. Помимо этого, для людей будет обустроены велопарковки, туалеты и контейнерные площадки, сообщает РИАМО.

В начале июня в столице начали открываться зоны отдыха у воды. Так, например, в парках «Сокольники» и «Фили» открылись зона отдыха с бассейном «The баssейн» и два взрослых искусственных водоема соответственно.

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