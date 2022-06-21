Москвичам рассказали о программе площадок фестиваля «Модная столица» в парках

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Россия, Москва, Перовский парк культуры и отдыха Карта всех событий

В период с 20 по 26 июня в столице пройдет фестиваль «Модная столица», который позволит погрузиться в атмосферу прошлых эпох, побывать на балу и рассмотреть наряды стиляг. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, знакомство с народными плясками произойдет на площадке в парке «Кузьминки». Гости Воронцовского парка узнают, какими были петровские ассамблеи. Также там можно будет освоить танцевальные па, которые были популярны в те времена.

В Перовском парке можно будет насладиться бальным представлением. На площадке воссоздадут балы начала XIX века, а профессиональные танцоры в аутентичных костюмах не только исполнят танцы того времени, но и научат танцевать всех желающих.

Более подробную информацию о других парках можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

В субботу, 25 июня, в рамках Дня московского спорта в «Лужниках» пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Звезды Русского Радио». Концерт будет продолжаться на протяжении шести часов. В программе мероприятия — выступления звезд российской эстрады, квесты, конкурсы и розыгрыши, а также мастер-классы и другие активности.