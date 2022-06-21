В Крыму заявили, что после удара ВСУ по «Черноморнефтегазу» спасти удалось не всех

Фото: Pixabay

Не всех сотрудников буровых вышек «Черноморнефтегаза» удалось спасти после атаки ВСУ, однако надежда на обнаружение пострадавших все еще сохраняется. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.

— В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть, — написал он на своей странице в Telegram.

По словам источника в экстренных службах, семь человек числятся пропавшими без вести. Трое раненых в настоящее время остаются в медицинских учреждениях, передает ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ 20 июня нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Представители военного ведомства сейчас проводят спасательную операцию, в которой участвуют патрульные катера и авиация. Позднее стало известно, что по факту обстрела буровых платформ Следственным комитетом России (СК РФ) было возбуждено уголовное дело. Аксенов также рассказал, что в результате атаки украинских боевиков по буровым платформам «Черноморнефтегаза» было эвакуировано 94 человека.