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Столичные службы заменили деформационные швы на 16 мостовых сооружениях

Араз Салехов
Город
Столичные службы заменили деформационные швы на 16 мостовых сооружениях
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные службы провели работы, связанные с заменой деформационных швов на 16 мостовых сооружениях. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Замена конструкций деформационных швов выполняется в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений, работы проводятся в теплое время года, всегда с перекрытием только одной полосы движения. В этом году планируем заменить около семи тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Так, работы завершены на 25, 29 и 31 километрах Ленинградского шоссе, на участке Прибрежного проезда, на Красноярской улице, в микрорайоне 16–20, на улицах Саломеи Нерис, Твардовского, Бусиновской, Маршала Федоренко, на участке Прибрежного проезда, на Осташковской улице, на внешней стороне МКАД, на Сходненской улице, на Открытом шоссе, на Загородном шоссе и на улице Сайкина, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В середине апреля стало известно, что городские службы проведут замену деформационных швов на 64 мостовых сооружениях. Заммэра добавил, что деформационные швы разрушаются из-за интенсивного дорожного движения и климатических факторов. В ходе работ специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов и устанавливают новые, после чего проводят армирование и бетонирование переходных зон.

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