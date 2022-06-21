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Названы знаки зодиака, которым точно повезет в любви

Полина Долганова
Общество
Названы знаки зодиака, которым точно повезет в любви
Фото: shutterstock

Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта перечислила знаки зодиака, которым точно повезет в любви.

По ее словам, Раки отличаются глубокой эмпатией и воспринимают любовь, как самое важное чувство. Представители этого знака созданы для семейного счастья и нередко находят любовь всей своей жизни в раннем возрасте.

Тельцы обладают выдающейся верностью и преданностью. Люди этого знака умеют наполнять обычную бытовую жизнь яркими эмоциями и организовывать для своего партнера удивительные сюрпризы.

Львы, как правило, долго выбирают вторую половинку, однако они умеют находить того, с кем им действительно по пути. Представители этого знака способны радоваться даже самым незначительным проявлениям нежности в их адрес.

Девы выбирают партнеров вдумчиво и долго. Этот знак также не любит идти на компромиссы и уступки. Именно это помогает Девам не тратить свою энергию по пустякам. Они также умеют видеть в людях положительные качества, которые не видят остальные.

Рыбы имеют искренние и бескорыстные намерения. Они любят сердцем, а не умом. Этот знак умеет полностью погружаться в отношения и растворяться в них, окутывая своего партнера нежностью и заботой, передает StarHit.

Астрологи уверены, что некоторые люди от рождения обладают вековой мудростью. Они назвали четыре знака зодиака, представители которых наделены старой душой и тесно связаны со Вселенной.

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