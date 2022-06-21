В Калининградской области показали список запрещенных к транзиту через Литву товаров

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Минэкономразвития Калининградской области опубликовало полный список товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву. Перечень был обнародован во вторник, 21 июня.

В список попали технологические установки для сжижения природного газа, продукты из стали, посуда из фарфора, бытовая техника дороже 750 евро и многое другое, передает РИА Новости.

Помимо этого, в перечне чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия, звукозаписывающая аппаратура стоимостью более тысячи евро и другие товары.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем Россия может ответить Литве на блокаду Калининграда. Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что Россия может ввести новые ограничения в отношении Литвы, которые сильно повлияют на ее экономику. Политолог Наталья Елисеева в свою очередь уточнила, что российские власти могут ввести ограничения не только в отношении Литвы, но и в адрес сопредельных государств: в данном случае Литва выступает от имени Евросоюза.