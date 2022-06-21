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Росгвардейцы задержали подозреваемого в разбое в центре Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Росгвардейцы задержали подозреваемого в разбое в центре Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего жителя Орска, подозреваемого в разбойном нападении на мужчину в центре столицы. Об этом во вторник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел на Комсомольской площади. К патрульным Росгвардии обратился мужчина и пояснил, что трое неизвестных напали на него, ударив по голове стеклянной бутылкой. Затем они угрожали ему ножом, отняли смартфон и сумку с вещами.

Уточнив детали внешности, росгвардейцы приняли меры к розыску подозреваемых. Спустя несколько минут в подземном переходе был обнаружен схожий по приметам гражданин. Позже его опознал сам потерпевший.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полиции. Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

14 июня сотрудники вневедомственной охраны задержали двоих мужчин, которые избили прохожего и приставали к его жене в парке на юго-западе Москвы.

Росгвардия разбой Центральный административный округ (ЦАО)
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