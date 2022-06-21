В Музее Победы подведут итоги акции «Сад Памяти»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В среду, 22 июня, в столичном Музее Победы завершится международная акция «Сад Памяти», в ходе которой участники высадили 27 миллионов деревьев по всей России в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе музея.

— Менее чем за три месяца жители 84 регионов России и нескольких зарубежных стран достигли цели акции — увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, высадив 27 миллионов деревьев. Памятные сады создавали школьники, студенты, сотрудники крупных компаний, волонтеры, народные артисты, ветераны и главы субъектов РФ, — рассказали организаторы акции.

Так, в ходе события участники возложат цветы в Зале Памяти и Скорби. После состоится награждение победителя конкурса детских рисунков «Сад Памяти глазами детей», а также осмотр экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа». В конце мероприятия участникам дадут возможность посадить деревья в Яблоневом саду на пересечении аллеи Мира и аллеи Молодоженов.

При этом в День памяти и скорби вход в Музей Победы будет бесплатным. Исключения, как уточняется, составят лишь экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». При этом в зале Славы гости смогут увидеть светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе», где они узнают факты о Великой Отечественной войне.