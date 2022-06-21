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Астролог назвала дни рождения людей, чью жизнь изменит солнцестояние 21 июня

Антон Махов
Общество
Астролог назвала дни рождения людей, чью жизнь изменит солнцестояние 21 июня
Фото: shutterstock

Профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас назвала дни рождения людей, чью жизнь кардинально изменит день летнего солнцестояния 21 июня.

— Год делится на четыре части: первая, очень важная часть — происходит 30 марта, в день весеннего равноденствия, когда мы получаем мощнейший импульс для любых начинаний. Нам дается три месяца для того, чтобы начинать свои важные дела, — рассказала Атлас.

Она отметила, что 21 люди начинают получать первые результаты того, что начали, а осенью наступает период «собирать урожай».

По словам эксперта, в 2022 года 21 июня Юпитер будет находиться в знаке Овен и соединится с Луной. Такое случается раз в 12 лет, Атлас считает, что в это время нужно проявить максимальную активность.

По словам астролога, родившихся в мае 1951 и 1963 годов и в апреле 1975 года ожидают большие возможности.

Также она подчеркнула, что больше всего повезло тем, кто родился в марте 1987 и 1999 года, а также в феврале 2011.

Не всем одинаково повезло, некотором придется приложить серьезные усилия для получения желаемого. Это Раки, рожденные с 27 по 29 июня, Весы с 29 сентября по 1 октября и Козероги с 27 по 29 декабря любого года.

Астропсихолог назвала перечень людей, которым будет сопутствовать удача независимо от года. Это Овны, рожденные с 26 по 28 марта, Близнецы с 27 по 29 мая, Львы с 28 по 30 июля, Стрельцы с 28 по 30 ноября и Водолеи с 25 по 27 января, сообщает Пятый канал

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