В Кремле прокомментировали продажу Муратовым Нобелевской медали

Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продажу журналистом Дмитрием Муратовым его Нобелевской медали для помощи украинским беженцам. Свое мнение на этот счет он высказал во вторник, 21 июня.

По словам Пескова, очень многие россияне в настоящее время помогают украинским беженцам, которые прибывают в РФ.

— И действительно, люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, он может только приветствоваться, — цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

Российский журналист Дмитрий Муратов продал свою медаль лауреата Нобелевской премии мира на аукционе Heritage за 103,5 миллиона долларов. Уточняется, что все вырученные средства с продажи медали Муратов перечислит в фонд ЮНИСЕФ.

В декабре прошлого года главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Ресса удостоились Нобелевской премии мира за 2021 год. Дипломы и медали лауреатов им вручили в Городской ратуше в Осло.