Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин заявил, что страна в настоящее время проходит очередную волну испытаний. Об этом он рассказал во вторник, 21 июня.

По словам российского лидера, РФ преодолевает ограничения, в том числе и в гражданском секторе.

— Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний. В истории России не было, наверное, никогда времени, когда мы просто, как в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране, чувствовали, что можно ничего не делать, — цитирует президента РИА Новости.

Решение президента России Владимира Путина ограничить поставки газового топлива в страны Европейского союза (ЕС) нанесло удар по электоральному рейтингу лидеров европейских государств — их самому уязвимому месту перед выборами. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. В СМИ уверены, что от решения российского лидера пострадает нынешний французский президент Эммануэль Макрон. Сейчас кандидаты Макрона в финальном раунде парламентских выборов набирают примерно такое же количество голосов, как и критикующие французского лидера из-за инфляции соперники.