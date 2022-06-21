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Московские врачи пройдут обучение в Кадровом центре депздрава по оказанию паллиативной помощи

Араз Салехов
Город
Московские врачи пройдут обучение в Кадровом центре депздрава по оказанию паллиативной помощи
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные врачи могут пройти обучение в Кадровом центре городского департамента здравоохранения по оказанию паллиативной помощи детям. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— За последние пять лет из разрозненных хосписов сложилась единая работающая система. Она не может работать эффективно и качественно, если все ее участники постоянно не учатся новому, не обмениваются друг с другом опытом. Учиться самим и учить друг друга быть профессиональными, внимательными и человечными очень важно, — рассказала директор Центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Анна Федермессер.

При этом она добавила, что этот курс позволяет объединить усилия врачей-специалистов и врачей паллиативной помощи. Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по паллиативной помощи детям Юрий Суханов в свою очередь уточнил, что в вышеуказанную образовательную программу включены не только необходимые теоретические знания, но и ситуационные задачи, которые были основаны на реальной практике, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова рассказала, что в Кадровом центре столичного департамента здравоохранения врачи общей практики проходят обучение по программе повышения квалификации. По ее словам, их квалификация во многих случаях дает возможность оказывать медпомощь на первичном уровне. В связи с этим горожанину нет необходимости посещать узкопрофильного специалиста.

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