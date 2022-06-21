Онколог назвал продукт, который вдвое увеличивает риск возникновения рака пищевода

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Маринованные овощи в два раза увеличивают риск развития рака пищевода. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Воробьев.

— Объединенные результаты исследований предполагают двукратное увеличение риска рака из-за маринованных овощей, — отмечает врач.

Он также отметил, что рак пищевода находится на четырнадцатом месте среди самых распространенных видов этой болезни у взрослых людей. Ученые стран Азии провели большое количество исследований по этой теме. Их результаты подтверждают потенциально двукратное увеличение риска рака пищевода из-за употребления маринованных овощей.

Их экстракты показали мутагенную и трансформирующую активность. Также они вызывали гиперплазию и дисплазию в эпителии пищевода и опухоли у грызунов, сообщает «МедикФорум».

Недавно генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, главный онколог ЮФО, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Олег Кит рассказал о первых признаках рака желудка. Болезнь входит в пятерку самых распространенных онкозаболеваний.