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ВС РФ ракетами «Оникс» нанесли удар по аэродрому Школьный рядом с Одессой

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС РФ ракетами «Оникс» нанесли удар по аэродрому Школьный рядом с Одессой
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по военному аэродрому Школьный рядом с Одессой в ответ на обстрел ВСУ «Черноморнефтегаза». Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Удар был нанесен с помощью крылатых ракет «Оникс». В оборонном ведомстве добавили, что в результате удара российские военные ликвидировали ангар для БПЛА, которым пользовалась украинская армия.

Кроме того, ВС РФ уничтожили два артиллерийских взвода гаубиц М-777 калибром 155 миллиметров, передает РБК.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ 20 июня нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Представители военного ведомства сейчас проводят спасательную операцию, в которой участвуют патрульные катера и авиация. Позднее стало известно, что по факту обстрела буровых платформ Следственным комитетом России (СК РФ) было возбуждено уголовное дело. Аксенов также рассказал, что в результате атаки украинских боевиков по буровым платформам «Черноморнефтегаза» было эвакуировано 94 человека.

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