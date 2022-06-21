Москвичка лишилась крупной суммы денег, пытаясь снять квартиру в Санкт-Петербурге

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Москвичка столкнулась с мошенниками при попытке снять квартиру через приложение. Об этом во вторник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 24-летняя жительница столицы хотела арендовать квартиру в Санкт-Петербурге и наткнулась на соответствующее объявление о сдаче студии на популярном сайте. Заявительница забронировала помещение, подтверждение пришло на ее электронную почту.

Затем ей прислали повторное уведомление с указанием, что необходимо связаться с собственником в мессенджере. Девушка связалась, и в переписке «хозяин жилплощади» попросил внести 13 440 рублей на карту в качестве предоплаты.

Она перевела деньги, однако далее никаких действий не последовало — «арендодатель» просто пропал и перестал отвечать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых.

До этого сообщалось, что пенсионерка лишилась более шести миллионов рублей после звонка якобы из банка.