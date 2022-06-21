Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Власти Чехии пообещали «сжечь все что можно», чтобы зимой согреть людей

Евгений Белоусов
В мире
Власти Чехии пообещали «сжечь все что можно», чтобы зимой согреть людей
Фото: Pixabay

Если в Чехии зимой будет отключен газ, власти «сожгут все что можно», чтобы согреть людей. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил уполномоченный кабмина Чехии по вопросам энергетики Вацлав Бартушка.

— Если этой зимой отключат газ, мы сожжем все что можем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество, — заявил он.

По словам Бартушки, диверсификация поставок газа в страны Евросоюза (ЕС) может быть достигнута, если покупатели из Европы подпишут долгосрочные контракты. Он также отметил сложность перехода на альтернативные источники энергии. Кроме того это займет много времени, передает РИА Новости.

Депутат польского парламента Павел Понцилюш заявил, что правительство его государства поспешило с принятием тотального эмбарго на импорт российского угля. Он выразил мнение, что резкое сокращение поставок топлива может стать проблемой для частных потребителей.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что введение антироссийских санкций является энергетическим самоубийством для Европы, проигрывающей Соединенным Штатам свою субъективность и конкурентоспособность. Так, он уточнил, что отказ от российской нефти привел к росту цен на энергоресурсы в Европе. По его словам, теперь цены в регионе стали самыми высокими в мире.

Отопление Чехия Энергетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль слишком укрепился

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любимое дело всю жизнь смакуешь

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Инфляция летом будет снижаться

Все мнения
О проекте