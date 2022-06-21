Власти Чехии пообещали «сжечь все что можно», чтобы зимой согреть людей

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Если в Чехии зимой будет отключен газ, власти «сожгут все что можно», чтобы согреть людей. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил уполномоченный кабмина Чехии по вопросам энергетики Вацлав Бартушка.

— Если этой зимой отключат газ, мы сожжем все что можем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество, — заявил он.

По словам Бартушки, диверсификация поставок газа в страны Евросоюза (ЕС) может быть достигнута, если покупатели из Европы подпишут долгосрочные контракты. Он также отметил сложность перехода на альтернативные источники энергии. Кроме того это займет много времени, передает РИА Новости.

Депутат польского парламента Павел Понцилюш заявил, что правительство его государства поспешило с принятием тотального эмбарго на импорт российского угля. Он выразил мнение, что резкое сокращение поставок топлива может стать проблемой для частных потребителей.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что введение антироссийских санкций является энергетическим самоубийством для Европы, проигрывающей Соединенным Штатам свою субъективность и конкурентоспособность. Так, он уточнил, что отказ от российской нефти привел к росту цен на энергоресурсы в Европе. По его словам, теперь цены в регионе стали самыми высокими в мире.