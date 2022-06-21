Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Политолог объяснил, почему сохраняются ковидные ограничения на выезд из России

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Политолог объяснил, почему сохраняются ковидные ограничения на выезд из России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Финляндия отменяет с 30 июня ограничения для въезда туристов из других стран. Для поездки теперь нужны только загранпаспорт и виза. Однако со стороны России границы пока не открыты для выезда.

Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, государственный советник третьего класса, кандидат политических наук в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, почему ковидные ограничения для выезда из России сохраняются.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Почему сохраняются ковидные ограничения на выезд из России

— Для финнов сегодня мы туристы, а в советское время было наоборот. Сегодня мы ездим туда, и поэтому для финской стороны важно снимать ограничения, потому что это деньги. А для нас это не особенно важно, и ковид же еще пока не закончен. Это логика «хватать и не пущать», самая рабочая система для любых чиновников, — высказался эксперт.

16 июня Египет отменил все ограничения на въезд. Такое решение власти приняли в рамках совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями.

Финляндия Граница Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль слишком укрепился

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любимое дело всю жизнь смакуешь

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Инфляция летом будет снижаться

Все мнения
О проекте