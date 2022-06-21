Политолог объяснил, почему сохраняются ковидные ограничения на выезд из России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Финляндия отменяет с 30 июня ограничения для въезда туристов из других стран. Для поездки теперь нужны только загранпаспорт и виза. Однако со стороны России границы пока не открыты для выезда.

Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, государственный советник третьего класса, кандидат политических наук в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, почему ковидные ограничения для выезда из России сохраняются.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Почему сохраняются ковидные ограничения на выезд из России

— Для финнов сегодня мы туристы, а в советское время было наоборот. Сегодня мы ездим туда, и поэтому для финской стороны важно снимать ограничения, потому что это деньги. А для нас это не особенно важно, и ковид же еще пока не закончен. Это логика «хватать и не пущать», самая рабочая система для любых чиновников, — высказался эксперт.

16 июня Египет отменил все ограничения на въезд. Такое решение власти приняли в рамках совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями.