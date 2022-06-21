Госдеп подтвердил второй случай гибели американца на Украине

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Во время боевых действий на Украине погиб гражданин США Стивен Забельски. Его смерть во вторник, 21 июня, официально подтвердил Госдеп США.

— Мы можем подтвердить смерть гражданина США Стивена Забельски на Украине. Мы связались с его семьей и оказали всю возможную консульскую поддержку, — уточник представитель департамента.

Подробности гибели американца не будут раскрыты из уважения к его родственникам. Кроме того, Госдеп призвал граждан США воздержаться от посещения Украины.

О смерти Забельски ранее сообщала газета Washington Post. По информации издания, 52-летний американец погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка еще в мае. Дома у него остались жена и пятеро приемных детей, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни. Согласно законам республики, они будут расстреляны.

Все трое наемников частично признали свою вину. По утверждению следствия, подсудимые наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

Американские власти призывают граждан страны не ездить на Украину для участия в боевых действиях. Представитель американской администрации Джон Кирби заявил, что получил информацию о пленении соотечественников.