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Эндокринолог Фадеев рассказал, как сократить риск смерти при диабете второго типа

Антон Махов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эндокринолог Фадеев рассказал, как сократить риск смерти при диабете второго типа
Фото: depositphotos

Высокий уровень сахара в крови не является главным фактором смертности для диабетиков второго типа. Об этом во вторник, 21 июня, «Вечерней Москве» рассказал врач-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой и директор клиники эндокринологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, член-корреспондент Российской академии наук Валентин Фадеев.

Наиболее частой причиной смерти для диабетиков второго типа становятся проблемы с сердечно-сосудистой системой и инсульты. По словам врача, диабет второго типа — это комплекс состояний, где высокий уровень сахара лишь верхушка айсберга.

Для кого-то сахарный диабет второго типа оказывается в большей степени, не сахарным, а «холестериновым» или «гипертоническим» заболеванием, отметил специалист.

По словам Фадеева, нормализация артериального давления, снижение уровня холестерина статинами, а также наращивание физической активности и потеря избыточного веса будут иметь более благоприятный эффект, нежели снижение уровня сахара. Эксперт подчеркнул, что эти меры могут снизить смертность от инфаркта и инсульта при диабете второго типа на 50–70 процентов.

В свою очередь врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова назвала эффективные методы снижения сахара в крови.

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