Ограничения на транзит через Литву в Калининград распространяются на грузовики

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Введенные литовскими властями ограничения по транзиту в Калининградскую область касаются и грузового автотранспорта. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Эти грузы, как и железнодорожные, в данный момент можно перевозить только морем, — передает сообщение РИА Новости.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России.

Позднее в МИД Литвы сообщили, что односторонних ограничений на транзит в Калининград не было: ограничения были введены в рамках антироссийских санкций Евросоюза (ЕС).

Посол Евросоюза в России был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с ограничением транзита через Литву. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил Алиханов.