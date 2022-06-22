Капремонт шедевра конструктивистской эпохи в жилмассиве «Дубровка» завершится осенью

Фото: Пресс-служба ФКР

2-ая Дубровская ул., д. 4. Карта всех событий

Специалисты в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда в Таганском районе Москвы ведут работы по обновлению дома 1926 года постройки, входившего в исторический жилмассив «Дубровка». Капремонт планируется завершить осенью 2022 года, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) столицы во вторник, 21 июня.

— Сейчас специалисты проводят восстановление фасада, крыши и подвала этого шедевра архитектуры, а также проводят замену инженерных систем. Благодаря проведению комплексного капитального ремонта старинный дом получит вторую жизнь. Осенью все работы будут завершены, — подчеркнул заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

Задача специалистов — вернуть дому на второй Дубровской улице первозданную красоту. Так, рабочие полностью отремонтируют фасад здания, укрепят стены постройки и восстановят архитектурному шедевру историческое колористическое решение.

До этого сообщалось, что капитальный ремонт старинного жилого дома времен правления Александра III на юге Москвы закончат осенью 2022 года. Здание находится по адресу 2-й Павловский переулок, дом 26. Его построили в 1885 году. Сейчас специалисты очищают плоскости фасада от старого штукатурного слоя, проводят глубокую реставрацию каменной кладки дома.