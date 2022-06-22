Эксперты Роскачества рассказали, чем нельзя делиться в социальных сетях

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В социальных сетях нельзя публиковать личную информацию. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

— Интернет «помнит» все — особенно чрезмерную открытость в Сети. В наше время соцсети — не просто место для развлечений, а ваше цифровое лицо. Важно ответственно вести свой публичный профиль и не оставлять нежелательных цифровых следов. Прежде чем что-либо опубликовать, подумайте дважды, — рассказал Бодров.

Бодров не рекомендует публиковать дату и место рождения. Этой информацией могут воспользоваться мошенники потому, что такие данные часто требуются в различных сервисах услуг.

Это же касается номера телефона, его могут использовать для рассылки спама или множества рекламных предложений. Кроме того, номером могут воспользоваться мошенники для доступа к банковскому счету.

Также злоумышленники могут воспользоваться информацией о вашем домашнем адресе, особенно если будут знать, что вас нет дома. Не рекомендуют выкладывать и фотографии личного имущества, так можно «пригласить» преступников в свое жилище еще более явно.

Бодров также не советует раскрывать в сетях свой социальный статус и подробности жизни. Мошенники могут начать собирать на вас компромат или попытаются тем или иным способом шантажировать.

Особенно тщательно стоит скрывать в соцсетях финансовую информацию. При онлайн-покупках часто требуется указать номер карты, но конфиденциальность данных всегда под вопросом.

Как бы очевидно это ни звучало, не нужно выкладывать в общий доступ кодовые слова и пароли от различных сервисов. Сомнительные сайты порой спрашивают популярные кодовые фразы, мошенники по ним могут взломать другие страницы, где по неосторожности можно применить те же слова.

Также Бодров не рекомендует делиться подробностями личной переписки на публичных стенах социальных сетей, любая информация может быть использована против вас.

Недавно директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов рассказал, по какой схеме мошенники обманывают россиян чаще всего.