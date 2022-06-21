Дмитрий Песков назвал фейком данные британских СМИ о возможной мобилизации в России

Фото: Администрация президента РФ

Заверения британских представителей прессы о предстоящей массовой мобилизации граждан РФ на фоне ситуации на Украине оказались фейковыми. Об этом во вторник, 21 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Да. Это чистые фейки, — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос агентства Интерфакс.

В середине мая глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ходе просветительского онлайн-марафона «Новые горизонты» подчеркнул, что в России мобилизация не нужна, однако гражданам страны стоит самостоятельно мобилизоваться и объединиться вокруг главы государства.

Месяц спустя, 16 июня, Дмитрию Пескову вновь задали вопрос о мобилизации в России в контексте речи российского лидера Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Пресс-секретарь президента тогда исключил объявление о мобилизации в ходе выступления главы государства в Санкт-Петербурге. Тогда же Песков назвал вбросами данные западных СМИ об этом.