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Дмитрий Песков назвал фейком данные британских СМИ о возможной мобилизации в России

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Дмитрий Песков назвал фейком данные британских СМИ о возможной мобилизации в России
Фото: Администрация президента РФ

Заверения британских представителей прессы о предстоящей массовой мобилизации граждан РФ на фоне ситуации на Украине оказались фейковыми. Об этом во вторник, 21 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Да. Это чистые фейки, — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос агентства Интерфакс.

В середине мая глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ходе просветительского онлайн-марафона «Новые горизонты» подчеркнул, что в России мобилизация не нужна, однако гражданам страны стоит самостоятельно мобилизоваться и объединиться вокруг главы государства.

Месяц спустя, 16 июня, Дмитрию Пескову вновь задали вопрос о мобилизации в России в контексте речи российского лидера Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Пресс-секретарь президента тогда исключил объявление о мобилизации в ходе выступления главы государства в Санкт-Петербурге. Тогда же Песков назвал вбросами данные западных СМИ об этом.

Дмитрий Песков мобилизация фейк
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