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Глава USAID рассказала о ежемесячных расходах Украины

Егор Провоторов
В мире
Глава USAID рассказала о ежемесячных расходах Украины
Фото: Pixabay

Украинские власти на фоне продолжающегося конфликта каждый месяц расходуют около пяти-шести миллиардов долларов, заявила во вторник, 21 июня, в ходе выступления во Всемирном банке руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

— Среднемесячные затраты этого правительства (Украины - ред.), которое должно справляться с идущей войной, по последним расчетам составляют где-то между 5 и 6 миллиардами в месяц, — заявила она в ходе беседы с главой Всемирного банка.

Глава USAID считает подобные затраты «ошеломительными». По ее словам, те 7,5 миллиарда долларов, которые выделил Вашингтон бюджету Украины, недостаточными, пишет РИА Новости.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин предоставляет Киеву достаточную военную помощь. Так он ответил на критику со стороны Украины. По его словам, оружие нельзя купить, как машины в дилерских центрах.

Он уточнил, что если ФРГ поставляет Украине современное оружие, то военные из состава ВСУ должны быть очень хорошо подготовлены. В противном случае поставки не имеют смысла.

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