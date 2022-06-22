Джо Байден ожидает «игру на выживание» от России и Европы из-за Украины

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник, 21 июня, допустил, что конфликт вокруг Украины может стать состязанием на выносливость между Россией и европейскими странами.

— Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выживание – что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа, — заявил он представителям прессы.

Байден также добавил, что данный аспект будет обсуждаться на предстоящем 29 июня саммите Североатлантического альянса (НАТО) в испанской столице — Мадриде.

Американский лидер также заметил, что не боится «трещин» в общих подходах западных стран к конфликту между Россией и Украиной, пишет РИА Новости.

Накануне экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии. Он заметил, что политика его преемника Джо Байдена может привести к новой мировой войне.

Американский сенатор-республиканец Чак Грассли рассказал, что жители США столкнулись с беспрецедентным ростом цен на продукты и топливо из-за высокой инфляции в стране. По его словам, «самая высокая за 40 лет инфляция» в Соединенных Штатах вынуждает американцев тратить их последние накопления.