В Швейцарии зафиксирован серьезный всплеск заболеваемости COVID-19

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Швейцария столкнулась с резким усилением распространения коронавирусной инфекции. За последние семь дней на территории страны выявлено 24,7 тысячи новых случая заражения COVID-19, что почти на 50 процентов больше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 21 июня, данные Федерального управления здравоохранения.

По данным этого ведомства, с 15 по 21 июня в Швейцарии было зафиксировано 11 летальных исходов, а неделей ранее умерли лишь шесть человек. Таким образом, число умерших от последствий COVID-19 выросло на 83,3 процента.

Как заявил накануне швейцарским журналистам официальный представитель Конференции кантональных органов здравоохранения Тобиас Бэр, сейчас эпидемиологическая ситуация в стране не требует никаких чрезвычайных мер, несмотря на всплеск заболеваемости и смертности, пишет ТАСС.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число заразившихся коронавирусом в России падает.

В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на территории России Мелита Вуйнович допустила рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2022 году.