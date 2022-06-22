Антонов: США не обращались в посольство по поводу плененных на Украине наемников

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Российское посольство не получало официальных запросов от американской стороны относительно плененных на Украине наемников-граждан Соединенных Штатов, заявил во вторник, 21 июня, руководитель дипмиссии России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев, — заявил дипломат в комментарии РИА Новости.

Накануне официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон запрашивал у Москвы информацию относительно задержанных, однако не получили ответа, при этом находятся в прямом контакте с российской стороной.

Также вечером во вторник, 21 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о возможной казни американских наемников в Донецкой народной республике (ДНР) потрясли Белый дом.

Песков недавно отметил, что на осужденных на смерть в ДНР американцев может не распространяться Женевская конвенция. Он подчеркнул, что их преступления необходимо тщательно расследовать. Вероятность казни американцев Песков не отрицает.