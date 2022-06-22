Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Антонов: США не обращались в посольство по поводу плененных на Украине наемников

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Антонов: США не обращались в посольство по поводу плененных на Украине наемников
Фото: Пресс-служба Госдумы

Российское посольство не получало официальных запросов от американской стороны относительно плененных на Украине наемников-граждан Соединенных Штатов, заявил во вторник, 21 июня, руководитель дипмиссии России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев, — заявил дипломат в комментарии РИА Новости.

Накануне официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон запрашивал у Москвы информацию относительно задержанных, однако не получили ответа, при этом находятся в прямом контакте с российской стороной.

Также вечером во вторник, 21 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о возможной казни американских наемников в Донецкой народной республике (ДНР) потрясли Белый дом.

Песков недавно отметил, что на осужденных на смерть в ДНР американцев может не распространяться Женевская конвенция. Он подчеркнул, что их преступления необходимо тщательно расследовать. Вероятность казни американцев Песков не отрицает.

Украина наемники Анатолий Антонов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль слишком укрепился

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любимое дело всю жизнь смакуешь

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Инфляция летом будет снижаться

Все мнения
О проекте