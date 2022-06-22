Эксперт сравнил запрет Литвой морского транзита в Калининград с объявлением войны

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Власти Литвы не будут перекрывать для России морской транзит в Калининград, так как это означало бы начало войны. Такое мнение выразил военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

— Все-таки морской путь по Балтике они не перекрывают. И вряд ли вообще пойдут на этот шаг, так как это фактически означало бы объявление войны России, — отметил эксперт.

Он добавил, что запрет на сухопутный транзит не окажет сильного влияния на поставки товаров.

Леонков уточнил, что Россия будет пользоваться дипломатическими и экономическими методами в диалоге с Литвой.

Вильнюс, по мнению аналитика, рано или поздно отступит в своих решениях, так как Москва имеет много рычагов давления, передает газета «Известия».

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем Россия может ответить Литве на блокаду Калининграда. Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что Россия может ввести в отношении Литвы новые ограничения, которые сильно повлияют на ее экономику. Политолог Наталья Елисеева в свою очередь уточнила, что российские власти могут ввести ограничения не только в отношении Литвы, но и в адрес сопредельных государств: в данном случае Литва выступает от имени Евросоюза.