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Politico: Шольц оконфузился перед Литвой после отправления туда 50 немецких солдат

Александр Афонин
В мире
Politico: Шольц оконфузился перед Литвой после отправления туда 50 немецких солдат
Фото: flickr/worldeconomicforum

Канцлер Германии Олаф Шольц оконфузился после отправления в Литву 50 немецких военных вместо обещанных тысяч солдат. Об этом в среду, 22 июня, сообщил обозреватель Мэтью Карничниг для журнала Politico.

— Во время визита в Вильнюс в начале месяца канцлер Германии Олаф Шольц попытался показать принимающей стороне свою приверженность обеспечению безопасности Прибалтики, но вызвал лишь недоумение, — говорится в публикации.

Автор публикации добавил, что Шольц заявил о намерении перебросить в Литву «надежной боевой бригады», подразумевая размещение нескольких тысяч военных. Однако позже помощники канцлера опровергли его высказывания. По их словам, Германия перебросит туда лишь штаб подразделения, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Олаф Шольц поддержал политику своего предшественника Ангелы Меркель в отношении России. По его словам, в 2008 году он также поддержал решение бывшего канцлера выступить против вступления Украины в НАТО, так как любая страна, желающая вступить в альянс, должна соответствовать определенным критериям.

конфуз Литва Олаф Шольц
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