Антонов в годовщину начала войны призвал не допустить переписывания истории

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал не заниматься переписыванием истории. Об этом он заявил в среду, 22 июня, в рамках церемонии в память о 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

— Сегодня особенно актуально подчеркнуть: мы не можем допустить переписывания истории. Мы не можем допустить, когда сегодня здесь, в Америке, и Западной Европе говорят о том, что русские и немцы виноваты в том, что произошло в 1941-1945 годах, — заявил дипломат.

Посол добавил, что в конце войны нацизм не удалось искоренить полностью. Поэтому, по словам Антонова, в настоящее время России приходится «выкорчевывать» фашистские корни, которые распространились в мире, в том числе и на территории Украины, передает РИА Новости.

В начале февраля спикер Государственной думы Вячеслав Володин написал, что в настоящее время важно сохранить в памяти будущих поколений подвиг дедов и прадедов, проливавших кровь за победу в Великой Отечественной войне. Он опубликовал текст к 79-летию Сталинградской битвы. Спикер Госдумы призвал россиян сделать все, чтобы подвиг предков не был забыт.