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Власти Запорожской области призвали упразднить границу с Россией

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Запорожской области призвали упразднить границу с Россией
Фото: Pixabay; АГН Москва

Член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил о необходимости упразднить границу между южными украинскими регионами и Россией. Об этом стало известно в среду, 22 июня.

По словам Рогова, эта государственная граница напоминает Берлинскую стену. Он также напомнил, что 60-68 процентов жителей Восточного Берлина и ГДР имели родственников в Западном Берлине и ФРГ.

Аналогичным образом, отметил Рогов, у большинства украинцев есть российские родственники.

Рогов подытожил, что немцы не проводили референдумов по данному вопросу, а просто снесли ограничение, передает РИА Новости.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Польша хочет вернуть себе «исторические земли» на территории Украины, прикрываясь агрессивной антироссийской политикой и лживыми заявлениями об общем счастье с республикой. Он напомнил, что в День национальной конституции Польши глава государства Анджей Дуда официально заявил о территориальных претензиях к Украине.

25 марта бывший депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал карту раздела Украины, которая была показана в эфире польского телеканала TVP1. По его словам, этот жест демонстрирует готовность западной стороны к изменению границ страны. На карте было показано, что в состав Польши якобы могут войти Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская украинские области.

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