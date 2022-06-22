Фестиваль «Ретрорейс» пройдет на Воробьевых горах 9 июля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, территория горнолыжного комплекса Воробьёвы Горы Карта всех событий

Музей Транспорта Москвы проведет первый масштабный городской фестиваль «Ретрорейс» 9 июля на Воробьевых горах. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В этом году впервые пройдет фестиваль «Ретрорейс» Музея транспорта Москвы. Под открытым небом можно будет увидеть транспорт и автомобили 60–70-х годов. Обязательно приходите. Ждем всех 9 июля на Воробьевых горах, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Так, 9 июля будет функционировать выставка Музея транспорта Москвы и приглашенных клубов «Москвич», «Волга М-21», «Победа-клуб» и Lada History. В вечернюю часть мероприятия также войдет концертная программа, в которой примут участие различные артисты.

Помимо этого, для посетителей фестиваля будет организован бесплатный трансфер на ретроавтобусах от станции метро «Университет» и обратно, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно о начале фестивалей «Модная столица» в московских парках в период с 20 по 26 июня. Так, знакомство с народными плясками произойдет на площадке в парке «Кузьминки». Гости Воронцовского парка узнают, какими были петровские ассамблеи. Также там можно будет освоить танцевальные па, которые были популярны в те времена.