Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Азаров заявил, что визовый режим с Россией навредит простым украинцам

Полина Долганова
В мире
Азаров заявил, что визовый режим с Россией навредит простым украинцам
Фото: president.gov.ua

Введение Украиной визового режима для россиян навредит обычным украинцам. Такое мнение в среду, 22 июня, выразил бывший премьер Украина Николай Азаров.

— Это навредит прежде всего простым людям. Миллионы украинцев в силу того, что они потеряли работу на Украине, вынуждены работать в России. Безвизовый режим им облегчал в той или иной степени перемещение, — заявил он.

Азаров добавил, что киевские власти делают то, что вредит их стране и народу.

Он подытожил, что рано или поздно Украиной будут управлять новые люди, за счет чего отношения между Киевом и Москвой восстановятся, передает РИА Новости.

17 июня Украина ввела визовый режим для граждан России. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля.

Украина 24 февраля разорвала дипломатические отношения с Россией. Соответствующее решение принял украинский президент Владимир Зеленский. Тогда в разговоре с «Вечерней Москвой» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что этот шаг украинской стороны не изменит фактического положения дел.

Украина Россия Визы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль слишком укрепился

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любимое дело всю жизнь смакуешь

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Инфляция летом будет снижаться

Все мнения
О проекте