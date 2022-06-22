Азаров заявил, что визовый режим с Россией навредит простым украинцам

Фото: president.gov.ua

Введение Украиной визового режима для россиян навредит обычным украинцам. Такое мнение в среду, 22 июня, выразил бывший премьер Украина Николай Азаров.

— Это навредит прежде всего простым людям. Миллионы украинцев в силу того, что они потеряли работу на Украине, вынуждены работать в России. Безвизовый режим им облегчал в той или иной степени перемещение, — заявил он.

Азаров добавил, что киевские власти делают то, что вредит их стране и народу.

Он подытожил, что рано или поздно Украиной будут управлять новые люди, за счет чего отношения между Киевом и Москвой восстановятся, передает РИА Новости.

17 июня Украина ввела визовый режим для граждан России. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля.

Украина 24 февраля разорвала дипломатические отношения с Россией. Соответствующее решение принял украинский президент Владимир Зеленский. Тогда в разговоре с «Вечерней Москвой» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что этот шаг украинской стороны не изменит фактического положения дел.