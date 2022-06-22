Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Власти Британии рассмотрят предложение об отказе исполнения решений ЕСПЧ

Александр Афонин
В мире
Власти Британии рассмотрят предложение об отказе исполнения решений ЕСПЧ
Фото: Unsplash

Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб в среду представит законопроект, который позволит игнорировать постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом в среду, 22 июня, сообщил телеканал Sky News.

— Билль о правах усилит британскую традицию свободолюбия и внесет большую дозу здравого смысла в (правовую — прим. «ВМ») систему. Эти реформы укрепят свободу слова, позволят нам депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников, — сказал он.

Министр добавил, что новый законопроект позволит игнорировать британскими судами решения ЕСПЧ. После его принятия Верховный суд Великобритании станет конечной инстанцией в вопросах прав человека.

Помимо этого, иностранные правонарушители, которые подлежат депортации, будут обязаны подтверждать, что дети столкнутся с трудностями в случае высылки родителей. На данный момент мигранты ссылаются на приоритет права на семейную жизнь над общественной безопасностью, передает ТАСС.

11 июня президент России Владимир Путин подписал два закона о неисполнении в России решений ЕСПЧ. Согласно документам, не будут исполняться решения суда, принятые после 15 марта этого года.

Великобритания Суды Мигранты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте