Власти Британии рассмотрят предложение об отказе исполнения решений ЕСПЧ

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Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб в среду представит законопроект, который позволит игнорировать постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом в среду, 22 июня, сообщил телеканал Sky News.

— Билль о правах усилит британскую традицию свободолюбия и внесет большую дозу здравого смысла в (правовую — прим. «ВМ») систему. Эти реформы укрепят свободу слова, позволят нам депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников, — сказал он.

Министр добавил, что новый законопроект позволит игнорировать британскими судами решения ЕСПЧ. После его принятия Верховный суд Великобритании станет конечной инстанцией в вопросах прав человека.

Помимо этого, иностранные правонарушители, которые подлежат депортации, будут обязаны подтверждать, что дети столкнутся с трудностями в случае высылки родителей. На данный момент мигранты ссылаются на приоритет права на семейную жизнь над общественной безопасностью, передает ТАСС.

11 июня президент России Владимир Путин подписал два закона о неисполнении в России решений ЕСПЧ. Согласно документам, не будут исполняться решения суда, принятые после 15 марта этого года.