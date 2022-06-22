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Еще три резидента технополиса «Москва» воспользовались таможенными преференциями

Араз Салехов
Город
Еще три резидента технополиса «Москва» воспользовались таможенными преференциями
Фото: mos.ru

Три резидента технополиса «Москва» получили преимущества на ввоз зарубежных товаров, в ходе чего они создали свободные таможенные зоны. Об этом в среду, 22 июня, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Еще три резидента ОЭЗ Москвы с начала 2022 года стали пользоваться таможенными преференциями, в числе которых нулевые ставки таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при ввозе товаров. Сегодня получать такие льготы могут все компании, у которых есть статус резидента особой экономической зоны и открыта свободная таможенная зона. Например, в прошлом году пять резидентов сэкономили 143 миллиона рублей, — отметил он.

Так, в списке новых предприятий, которым стала доступна эта мера поддержки, числятся компания по производству оборудования для канатных дорог «РТ-Бартолет», инжиниринговая компания НПО «Композит» и производитель препаратов для косметологии «Мезоформула», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о начале производства препаратов для клеточной терапии. Продукцию, как уточняется, будут поставлять в медицинские клиники, ожоговые центры и центры медицины катастроф.

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