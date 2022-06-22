Андрей Бочкарев: Снижение ставки льготной ипотеки до семи процентов может ускорить темпы строительства

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Темпы строительства в столице могут увеличиться благодаря снижению ставки по ипотеке с господдержкой до семи процентов. Об этом в среду, 22 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Программа льготной ипотеки показала свою востребованность и эффективность ещё во время пандемии. Поэтому сейчас можно говорить о том, что решение снизить ставку льготной ипотеки с девяти процентов до семи процентов поддержит строительный сектор и экономику столицы в целом. Снижение ставки должно увеличить спрос на квартиры в новостройках, благодаря этому застройщики могут увеличить темпы строительства нового жилья и выполнить плановые показатели по вводу недвижимости, — отметил он.

При этом заммэра напомнил, что лимит программы по сумме кредита для Москвы составляет 12 миллионов рублей. Владелец компании «РГ-Девелопмент» Сергей Шумей в свою очередь рассказал, что снижение ставки может увеличить спрос на новостройки до уровня 2021 года.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин во время заседания президиума Госсовета предложил продлить программу льготной ипотеки до трех-пяти лет. По его словам, продление программы льготной ипотеки сделает ее более эффективной.