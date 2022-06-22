Байден призвал готовиться к новой пандемии коронавируса и планировать бюджет

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Америке необходимо подготовиться к новой волне пандемии коронавируса и планировать бюджет, учитывая последствия болезни. Об этом он сообщил в среду, 22 июня.

— В конечном итоге нам нужно больше денег не только на вакцины для детей. Нам нужно больше денег на планирование второй пандемии, — цитирует сообщение пресс-службы Белого дома газета «Известия».

12 мая Байден заявил, что миллион американцев скончались от коронавируса с начала пандемии.

4 мая стало известно, что государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе госдепартамента. Отмечается, что в последние несколько дней госсекретарь не общался с американским лидером Джо Байденом. Теперь Блинкен будет находиться дома и продолжать работу в режиме онлайн в ближайшие дни. Однако, как добавили в пресс-службе, он с нетерпением ждет возможности вернуться к своему обычному распорядку и выполнению всех своих обязанностей.