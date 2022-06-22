Захарова заявила, что киевский режим не намерен останавливать свою преступную деятельность

Фото: МИД РФ

Режим президента Украины Владимира Зеленского, который поддерживают страны Запада, не намерен останавливать свою преступную деятельность. Об этом в среду, 22 июня, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

— Очевидно, режим Зеленского не намерен прекращать свою преступную деятельность, так как это полностью устраивает страны Запада. Они именно к этому его и подталкивают, — сказала она.

Захарова добавила, что страны Запада продолжают не замечать националистической и человеконенавистнической сущности украинских военных. По ее словам, украинское правительство не проводит эвакуацию мирных жителей из опасных регионов и продолжает использовать их как живой щит, передают «Известия».

До этого Мария Захарова заявила, что всю информацию, которая поступает от украинских властей, необходимо проверять дополнительно. Такое мнение она выразила в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о его желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным.