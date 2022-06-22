Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Захарова заявила, что киевский режим не намерен останавливать свою преступную деятельность

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова заявила, что киевский режим не намерен останавливать свою преступную деятельность
Фото: МИД РФ

Режим президента Украины Владимира Зеленского, который поддерживают страны Запада, не намерен останавливать свою преступную деятельность. Об этом в среду, 22 июня, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

— Очевидно, режим Зеленского не намерен прекращать свою преступную деятельность, так как это полностью устраивает страны Запада. Они именно к этому его и подталкивают, — сказала она.

Захарова добавила, что страны Запада продолжают не замечать националистической и человеконенавистнической сущности украинских военных. По ее словам, украинское правительство не проводит эвакуацию мирных жителей из опасных регионов и продолжает использовать их как живой щит, передают «Известия».

До этого Мария Захарова заявила, что всю информацию, которая поступает от украинских властей, необходимо проверять дополнительно. Такое мнение она выразила в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о его желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Украина Мария Захарова Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте