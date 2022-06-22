Захарова: Ответ на ограничение транзита в Калининград будет практическим

Фото: МИД РФ

Россия даст практический, а не дипломатический ответ на решение Литвы ограничить транзит в Калининград. Об этом в среду, 22 июня, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, ответные меры на действия Литвы прорабатываются сразу несколькими ведомствами в России.

Она напомнила, что МИД РФ уже обратился к литовским властям с требованием снять все ограничения.

— Если этого не будет сделано, то, конечно, и это было подчеркнуто на всех уровнях в Москве, ответные действия будут неизбежными, — цитирует Захарову ТАСС.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

До этого сообщалось, что посол Евросоюза (ЕС) в России был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с ограничением транзита через Литву. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, послу выдвинут соответствующие условия. Также он выразил надежду на то, что Эдерер предложит со своей стороны конструктивное решение.