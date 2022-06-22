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Захарова: Ответ на ограничение транзита в Калининград будет практическим

Полина Долганова
В мире
Захарова: Ответ на ограничение транзита в Калининград будет практическим
Фото: МИД РФ

Россия даст практический, а не дипломатический ответ на решение Литвы ограничить транзит в Калининград. Об этом в среду, 22 июня, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, ответные меры на действия Литвы прорабатываются сразу несколькими ведомствами в России.

Она напомнила, что МИД РФ уже обратился к литовским властям с требованием снять все ограничения.

— Если этого не будет сделано, то, конечно, и это было подчеркнуто на всех уровнях в Москве, ответные действия будут неизбежными, — цитирует Захарову ТАСС.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

До этого сообщалось, что посол Евросоюза (ЕС) в России был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с ограничением транзита через Литву. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, послу выдвинут соответствующие условия. Также он выразил надежду на то, что Эдерер предложит со своей стороны конструктивное решение.

Калининград Мария Захарова МИД РФ
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