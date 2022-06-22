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Пользователи «Тройки» получат кешбэк за покупки в любых магазинах

Георгий Соланович
Город
Пользователи «Тройки» получат кешбэк за покупки в любых магазинах
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мобильное приложение «Город» запустило сервис по начислению кешбэка за покупки товаров повседневного спроса популярных брендов в любом розничном магазине Москвы. Льготы доступны для всех владельцев «Тройки», которые прошли регистрацию в мобильном приложении, сообщили в пресс-службе площадки в среду, 22 июня.

— Новая опция даст возможность пользователям «Города» получать кешбэк бонусами до 30 процентов от стоимости покупки за приобретение отдельных товаров в любых магазинах. Для получения кешбэка пользователю нужно посетить понравившийся магазин, совершить покупку и отсканировать чек с помощью мобильного приложения «Город». При наличии в чеке товаров, участвующих в акции, бонусы за покупку начисляются автоматически, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пользователям приложения уже начисляются бонусы от таких брендов, как «Шишкин лес», Herbaus и Onme. Так, владельцы «Тройки» могут сократить расходы на свои повседневные покупки и одновременно с этим сделать выбор в пользу правильного питания — в «Городе» разместят характеристики полезных товаров. Кроме того, в приложении будут доступны отзывы о товарах от других покупателей.

Полученные от покупок бонусы горожане смогут потратить на оплату мобильной связи, такси, каршеринг, доставку продуктов, подписку на онлайн-кинотеатры и многое другое, заключил руководитель мобильного приложения Никита Нечаев.

До этого сообщалось, что карта «Тройка» начала работать еще на двух маршрутах в Новосибирске.

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