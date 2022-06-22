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Джабаров заявил, что Британия отказала выдать визы делегации России для участия в сессии ПА ОБСЕ

Александр Афонин
В мире
Джабаров заявил, что Британия отказала выдать визы делегации России для участия в сессии ПА ОБСЕ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Великобритания отказала в выдачи виз для членов российской делегации Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ для участия в очередной сессии. Об этом в среду, 22 июня, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— К сожалению, нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании не может выдать визы российской делегации, с какой бы целью они не посещали страну, — сказал он.

Зампреда добавил, что все члены постоянной делегации на данный момент находятся в санкционных списках. В связи с этим, было заранее запрошено решение данного вопроса у руководства ассамблеи и МИД России.

Джабаров отметил, что исходя из данного факта, руководитель делегации Федерального собрания направил заявления руководству и всем членам ассамблеи. В них говорится о подрыве авторитета организации и отказе российской стороной признавать легитимными принятые решения, передает РИА Новости.

20 июня стало известно, что власти Великобритании запретили российскому послу Андрею Келину и другим дипломатам из России посещать здание парламента до особого уведомления. Уточняется, что запрет ранее был неофициальным.

Россия Великобритания ОБСЕ
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