«Резкий спазм сосудов»: Врач предупредила об опасности ледяной воды в жару

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Потребление ледяной воды в жару может закончиться смертью. Об этом сообщила гастроэнтеролог Шота Каландия.

— Есть риск, что выпитая холодная вода в жару может спровоцировать резкий спазм сосудов, который может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Также возможно возникновение ангины и осложнений в виде бронхита и пневмонии, — рассказала эксперт.

Потребление ледяной воды, фруктовых и овощных соков, газированных напитков может привести к развитию острых респираторных заболевания и обострению хронических болезней органов носоглотки. Также специалист утверждает, что холодные жидкости могут мешать пищеварению — они мешают процессам всасывания питательных веществ.

Врач посоветовала пить не ледяную, а хотя бы прохладную воду, теплый чай, компот из сухофруктов, сок с мякотью или есть фрукты и овощи. Они тоже хорошо справляются с жаждой, сообщает Пятый канал.

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