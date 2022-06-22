Акция «Свеча памяти» прошла у Главного храма ВС РФ в День памяти и скорби

Фото: Минобороны РФ

Акция «Свеча памяти» прошла на площади около Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В День памяти и скорби рядом с храмом зажгли 1418 свечей от частицы Вечного огня из Брестской крепости, передает ТАСС.

В среду, 22 июня, в столице состоятся различные мероприятия, горожане возложат венки и цветы к памятникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, уже в городе состоялись акции «Линия памяти» на Крымской набережной и «Вахта памяти. Вечный огонь» в Александровском саду. Ночью на Крымской набережной в парке искусств «Музеон» зажгли 1418 свечей. Участниками акции «Вахта памяти. Вечный огонь» стали юноши и девушки из молодежных объединений.

В истории России 22 июня 1941 года является одной из самых трагичных дат. В этот день началась Великая Отечественная война (ВОВ) — 1941–1945 годы, освободительная война народов Советского Союза против гитлеровской Германии и ее союзников. Это сражение стало важнейшим этапом во Второй мировой войне (1939–1945). В нашей стране 22 июня отмечается также День памяти и скорби, когда потомки героев вспоминают о них и их великих подвигах в борьбе с «коричневой чумой». «Вечерняя Москва» пообщалась с ветераном ВОВ, полковником ФСБ в отставке Виктором Анисимовым, который встретил войска противника на пороге родного дома, будучи ребенком.